Ausstellung zu AKW-Abbau im Landratsamt

Bergstraße.Um transparent über die Planung und den Ablauf der Stilllegung und des Abbaus des Atomkraftwerks in Biblis zu informieren, hat Betreiber RWE die Initiative „KW Biblis transparent!“ gestartet.

In der Zeit vom Montag (24. Juni) bis zum 5. Juli (einem Freitag) wird die Ausstellung „Abbau Biblis im Gespräch“ erneut – jedoch mit einem neuen Schwerpunkt – im Landratsamt präsentiert. In der Vergangenheit lag der Fokus der Ausstellung auf dem Genehmigungsverfahren und den Vorbereitungen für den Abbau.

Erste Maßnahmen laufen

Die Stilllegung und der Abbau des Kraftwerks haben mittlerweile Fahrt aufgenommen – und somit werden auch die ersten Abbaumaßnahmen realisiert.

Jetzt können Interessenten im Foyer des Landratsamtes mehr über Stilllegung und Abbau erfahren und den Weg von der Abschaltung des Kraftwerks bis zur Entlassung aus dem Atomgesetz verfolgen.

Komplexe Themen erläutern

Ziel ist es, nicht nur Fachbegriffe leicht verständlich zu erklären, sondern auch komplexe Themen anschaulich darzustellen und somit transparent zu informieren. Ein wesentlicher Bestandteil der Ausstellung ist die Möglichkeit, mit den Fachleuten des Kraftwerks ins Gespräch zu kommen. Hierzu haben Interessierte bei der Ausstellungseröffnung am Montag (24.), 18 Uhr, sowie zusätzlich am Donnerstag (27.) und am Donnerstag (4. Juli) – jeweils von 15 bis 17 Uhr Gelegenheit. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 22.06.2019