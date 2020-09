Ausstellung zur Brandnacht jetzt online

Darmstadt.Unterstützt durch die Deutsche Digitale Bibliothek hat das Stadtarchiv der Wissenschaftsstadt Darmstadt die Ausstellung „75 Jahre Brandnacht – Die Zerstörung Darmstadts im Zweiten Weltkrieg“ ins Digitale übertragen. Im vergangenen Jahr war die Wanderausstellung anlässlich des 75. Jahrestages der Brandnacht vom Stadtarchiv konzipiert und anschließend an verschiedenen Orten in Darmstadt gezeigt worden.

Auch wenn der Fokus der Online-Präsentation auf der Brandnacht liegt, beginnt die Ausstellung zunächst mit den Luftangriffen im Ersten Weltkrieg und den damit verbundenen Sicherheitsmaßnahmen in Darmstadt. Der ab 1940 folgende Luftkrieg ist untrennbar verbunden mit der Rolle des Nationalsozialismus in Darmstadt, so dass beide Themen ebenfalls ausführlich in der Ausstellung dargestellt werden.

Berichte von Zeitzeugen und Zeitzeuginnen ermöglichen einen Blick auf die Erfahrungen der Bevölkerung, insbesondere angesichts der traumatisierenden Erlebnisse während und im Kontext der Brandnacht. Die Ausstellung schlägt im Anschluss den Bogen bis zum Kriegsende, zur amerikanischen Besetzung im März 1945 und zu den mannigfaltigen Problemen der ersten Nachkriegszeit.

Die digitale Präsentation setzt sich aus mehreren untereinander angeordneten Ausstellungstafeln zusammen. Mit Scrollen oder durch einen Klick auf ein Pfeilsymbol kann in der Ausstellung von oben nach unten oder zur Seite navigiert werden. Die Ausstellungstexte, die überwiegend den Inhalten der analogen Tafeln entsprechen, werden vor allem durch digitalisiertes Archivgut aus verschiedenen Beständen des Stadtarchivs ergänzt.

Die digitale Ausstellung „Die Zerstörung Darmstadts im Zweiten Weltkrieg“ steht allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern, aber beispielsweise auch für die schulische und universitäre Lehre zur Verfügung. zg

Info: https://dablog.hypotheses.org/11697

