Ausstellungen erst wieder im kommenden Jahr

Hemsbach.Mit Bildern der Weinheimer Künstlerin Nooshin Razavi startete die Hemsbacher Galerie im Schloss am 23. Januar in ein vielversprechendes Jahr 2020. Doch dann kam das Corona-Virus und damit von heute auf morgen das vorzeitige Ende des Ausstellungsprogrammes 2020.

Zunächst betroffen war die im März geplante Sonderausstellung der Freiwilligen Feuerwehr Hemsbach zu ihrem 125-jährigen Bestehen. Abgesagt wurde dann auch „OFF//FOTO 2020“, das für April/Mai geplante 4. Fotofestival für zeitgenössische Fotografie der Metropolregion Rhein-Neckar, bei dem acht Fotokünstlerinnen und -künstler ihr gemeinsames Projekt „Alles in Ordnung! Alles in Ordnung?“ in Hemsbach vorstellen wollten.

Auch wenn die Infektionszahlen in Baden-Württemberg im Moment stabil im unteren zweistelligen Bereich liegen und viele Lockerungsmaßnahmen greifen, weiß niemand so genau, wie es im Herbst weitergehen wird.

Diese anhaltende Ungewissheit über eine Rückkehr zum Normalbetrieb ist nun für Rainer J. Roth, den Kurator der Hemsbacher Galerie im Schloss, Grund genug, die für das zweite Halbjahr 2020 geplanten Ausstellungen im Einvernehmen mit den Künstlerinnen und Künstlern Inge Schmierer, H. P. Lohse und Günther König nicht abzusagen, sondern auf das erste Halbjahr 2021 zu verschieben – in der gemeinsamen Hoffnung, bei den Vernissagen dann auf Mund- und Nasenschutz und 1,5 Meter Abstand verzichten zu können.

