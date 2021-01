Auswandern als letzte Option, wenn sich die Lage durch den Brexit verschlechtert

Viernheim.„Wir behalten sowohl die Situation von Ausländern als auch die Entwicklung in Schottland genau im Auge“, erzählt Lisa Mandel. „Wenn sich die Schotten abspalten und wieder in die EU eintreten, ziehen wir dorthin.“ Die 30-Jährige wohnt mit ihrem Verlobten Stewart Ackerley in Hartlepool im Nordosten Englands. Von dort aus verfolgt das Paar mit einer gewissen Besorgnis die Ereignisse rund um den

...