Auszahlung der Novemberhilfen für Unternehmen startet

Hessen.In Hessen ist die Auszahlung der staatlichen Hilfen für Unternehmen angelaufen, die wegen des erneuten Corona-Lockdowns Anfang November schließen mussten. Nachdem der Bund eine entsprechende Software freigeschaltet habe, seien diese Woche rund 10,6 Millionen Euro an zusammen knapp 1600 Antragsteller geflossen, teilte die Landesregierung am Donnerstag in Wiesbaden mit. Insgesamt seien über Steuerberater und Wirtschaftsprüfer rund 17 000 Anträge auf Novemberhilfe eingegangen.

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 14.01.2021