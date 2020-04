Auszeichnung fürs Jobcenter des Kreises

Bergstraße.„Gute Verwaltung“, so nennt sich eine Auszeichnung für Behörden im deutschsprachigen Raum, die jetzt an das Jobcenter Neue Wege für das Kundenportal „NWdigital“ vergeben wurde. Das geht aus einer Pressemitteilung des Landratsamtes hervor. Mit dem Preis kürt die Initiative „Public Service Lab“ gemeinsam mit der Hochschule für Wirtschaft und Technik Berlin (HWT) seit 2019 besonders gelungene Projekte aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, die die Verwaltungsarbeit in puncto Bürgerorientierung modernisieren. Für diesen Preis hatte sich 2020 auch Neue Wege, das kommunale Jobcenter Bergstraße, mit seiner vom Land Hessen geförderten Internet-Plattform „NWdigital“ beworben.

„Unser Jobcenter war deutschlandweit das Erste, das einen solchen digitalen Dienst für seine Kunden angeboten hatte. Die Resonanz der Kunden ist extrem positiv, und ‚NWdigital’ wird breit genutzt. Die Auszeichnung mit dem Preis ‚Gute Verwaltung’ ist ein weiterer Beweis für die hervorragende Qualität dieses Angebots. Das Interesse ist deutschlandweit groß an ,NWdigital’. Mit unserem Jobcenter revolutionieren wir in der Tat das Verwaltungshandeln und sind Vorbild für viele andere Bereiche“, freut sich die Erste Kreisbeigeordnete Diana Stolz über den Preis.

Als die für Neue Wege zuständige Dezernentin sei sie vor allem stolz darauf, wie innovativ ihr Team die Möglichkeiten der Initiative „Public Service Lab“ zur Weiterentwicklung des Angebots nutze.

Übergabe vertagt

Auch die Betriebsleitung des kommunalen Jobcenters Bergstraße freut sich: „Dass wir zu den drei Siegern gehören, ist für uns eine ganz tolle Auszeichnung und eine Bestätigung unserer Arbeit“, so der stellvertretende Betriebsleiter Harald Weiß. Neben „NWdigital“ wurden die Projekte „Servicebüro.Bauen Zukunftsfähige Bauberatung Herrenberg“ und „aha plus – Jugend.Engagement.App“ aus Dornbin (Österreich) mit dem Preis ausgezeichnet. Die Verleihung musste aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden. Sobald die nächste Konferenz des „Public Service Lab“ stattfinden kann, wird diese jedoch nachgeholt.

„Die Auszeichnung von ‚NWdigital’ in dieser ungewöhnlichen Situation ist ein wichtiges Signal für unsere Verwaltung, aber auch für die Bürger. Es zeigt: Unsere Verwaltung ist für die aktuelle Situation gut aufgestellt und leistet hervorragende Arbeit“, betont Landrat Christian Engelhardt. „Dass wir so gut mit der aktuellen Situation umgehen können, liegt nicht zuletzt daran, dass unsere Verwaltung modern ist und wir hervorragend geschulte und motivierte Mitarbeiter haben, die ihre Aufgaben großartig erledigen.“ Er, so Engelhardt, verfolge die Modernisierung und Digitalisierung der Kreisverwaltung bereits seit seinem Amtsantritt als eines seiner Kernziele mit Nachdruck. Ziel sei es, die Behörde für das Kommunikationszeitalter gut aufzustellen.

E-Government als Zukunftsaufgabe

Ein auf seine Initiative hin gebildetes Team kümmere sich daher um das Thema „E-Government“ (= elektronische Verwaltung). Engelhardt: „Mir als technikaffinem Menschen ist es wichtig, dass unsere Verwaltung für die Bürger da ist, und zwar genau so, wie diese uns brauchen. Ich bin mir sicher, dass dies immer mehr im Online- und digitalen Bereich sein wird.“ In der aktuellen Coronakrise zeige sich auch, wie sehr es bereits gelungen sei, die Digitalisierung der Verwaltung voranzutreiben. Als Beleg heißt es in der Pressemitteilung aus dem Landratsamt: „Das Home-Schooling funktioniert sehr gut – auch dank des Office-365-Pakets, das der Kreis jedem Schüler kostenlos zur Verfügung stellt. Ein großer Teil der Verwaltungsmitarbeiter arbeitet im Home-Office und Besprechungen sowie Pressekonferenzen finden nur noch via Videokonferenz statt.

Verschiedene Online-Dienste der Kreisverwaltung ermöglichen es den Bürgern zudem, ihr Anliegen bequem von zuhause zu erledigen. So können unter bestimmten Voraussetzungen zum Beispiel Fahrzeug via iKfz online zugelassen oder außer Betrieb gesetzt werden. Über die Internet-Plattform ,NWdigital’ können Dokumente und Formulare etwa für den Antrag auf SGB II-Leistungen beim Kommunalen Jobcenter Neue Wege eingereicht werden. Gerade diese Plattform wird während der aktuellen Corona-Pandemie vermehrt genutzt. Die Nutzerzahlen haben sich allein innerhalb der letzten vier Wochen um 500 Nutzende auf insgesamt 1600 erhöht.“ red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 24.04.2020