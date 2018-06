Anzeige

Bergstraße.Die Asperger-Eltern Südhessen laden zu einer Vortragsveranstaltung „Autismus: Übergang ins Berufsleben“ am Samstag, 16. Juni, 15 Uhr, (Ort: Zum Sportpark FSG Bensheim, Berliner Ring 114, 64625 Bensheim) ein. Das Angebot richtet sich an Fachleute aus Pädagogik und Therapie, aber auch an interessierte Arbeitgeber, an autistische Menschen selbst, ihre Eltern und alle übrigen Interessierten. Eine Teilnahmegebühr wird nicht erhoben, Spenden für die Selbsthilfearbeit des Verbands sind willkommen. Eine Anmeldung per E-Mail (Anmeldung-Asperger-Suedhessen@gmx.net) ist aufgrund der begrenzten Platzverfügbarkeit erforderlich. red