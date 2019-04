Auto überschlägt sich auf der A 5

Der Fahrer dieses Wagens kam schwer verletzt ins Krankenhaus. © Strieder

Hemsbach.Ein Autofahrer hat sich gestern gegen 16.15 Uhr auf der A 5 zwischen Darmstadt und Weinheim in Höhe der Anschlussstelle Hemsbach aus bislang nicht bekannter Ursache überschlagen und blieb in Höhe der Einfahrt Richtung Weinheim liegen. Der schwer verletzte Fahrer wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik nach Mannheim gebracht. Während des Einsatzes des Notarztes eines Rettungshubschraubers war die A 5 in Richtung Weinheim zwischen 16.30 und 17 Uhr voll gesperrt. Es bildete sich ein kilometerlanger Rückstau, auf der Gegenfahrbahn entstand durch Schaulustige ein zwei Kilometer langer Stau. pol

