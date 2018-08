Auto überschlägt sich auf der A 6

Bergstraße.Ein in Richtung Norden fahrender 36 Jahre alter Autofahrer aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg überschlug sich mit seinem Wagen am Freitag gegen 7.50 Uhr auf der A 6 in Höhe des Autobahnkreuzes Viernheim. Der Mann wurde dabei verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach derzeitigem Ermittlungsstand bremste der 36-Jährige zuvor wegen eines vor ihm einscherenden Fahrzeugs ab und verlor daraufhin die Kontrolle über sein Auto. Der Fahrer des einscherenden Fahrzeugs setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Bei dem flüchtigen Fahrzeug könnte es sich möglicherweise um einen dunklen Kleinwagen gehandelt haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Südhessen unter der Telefonnummer 06151 / 87560 zu melden. pol

