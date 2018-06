Anzeige

Bergstraße.Autofahrer sollten sich darauf einrichten, dass am Wochenende die Ausfahrt Bensheim an der A 5 in Fahrtrichtung Norden zeitweise gesperrt ist.

Wie Hessen Mobil mitteilt, wird in der Nacht von Samstag (16.) auf Sonntag (17.) gearbeitet. Dafür wird die Ausfahrt Bensheim in Fahrtrichtung Frankfurt in diesem Zeitraum gesperrt.

Der Verkehr wird mit über die Anschlussstelle Heppenheim, weiter über die Bundesstraße B 460 Richtung Einhausen und schließlich über die B 47 Richtung Bensheim umgeleitet.