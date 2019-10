Autobahnen: Transporte kontrolliert

Südhessen.Flächendeckend kontrollierten am Donnerstag hessische Polizeibeamte gemeinsam mit ihren Kollegen aus Bayern, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz schwerpunktmäßig Transportfahrzeuge auf den südhessischen Autobahnen A 5, A 6, A 60 und A 67. Insgesamt wurden 16 Fahrzeuge beziehungsweise Fahrzeugkombination kontrolliert. Darunter fielen auch ein Omnibus im grenzüberschreitenden Linienverkehr zwischen Serbien und Deutschland sowie ein Großraumschwertransport, der einen Mähdrescher nach Polen bringen sollte. 73 Personen wurden durch die geschulten Beamten im Blick auf ihre vorgelegten Dokumente überprüft.

Bei einem Fahrzeugführer aus Südeuropa bestand der Verdacht des Drogenkonsums. Ein Urinvortest reagierte positiv auf THC. Eine Blutentnahme folgte, die Weiterfahrt untersagt und 500 Euro Sicherheitsleistung erhoben.

Der Fahrer des angehaltenen Großraumschwertransporters konnte zwar eine Erlaubnis vorlegen, die tatsächlichen Gewichts- und Höhenwerte wichen jedoch dramatisch ab. Auch hier musste eine Weiterfahrt untersagt werden, eine Umladung auf ein geeignetes Transportmittel war unumgänglich. In diesem Fall wurde eine Sicherheitsleistung von 2885 Euro festgesetzt.

Ohne die erforderliche Lizenz

Ein Sprinter mit Anhänger aus Südosteuropa wies bei der technischen Überprüfung unzählige erhebliche Mängel auf. Ein Werkstattbesuch war unumgänglich.

Bei einem ausländischen Gespann war der Anhänger aufgrund der technischen Mängel nicht mehr verkehrssicher und musste stehenbleiben.

In drei Fällen wurden illegal Personen befördert, weil keine gültige Lizenz vorgelegt werden konnte. In einem anderen Fall wurde gewerblicher Güterverkehr – ebenso ohne Lizenz – festgestellt. In dem Sprinter, der auf seinem Anhänger ein Auto transportierte, war kein EG-Kontrollgerät verbaut. Die betroffenen Personen sowie der Fahrzeughalter mussten ebenso eine Sicherheitsleistung aufbringen. red

