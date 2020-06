Autofahrer prallte auf Fahrbahnteiler

Weinheim.Zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden kam es am Mittwochabend gegen 20.45 Uhr auf der A 5 in Fahrtrichtung Frankfurt an der Anschlussstelle Weinheim. Wie die Polizei berichtet, verpasste ein 55-jähriger Autofahrer vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit den Verzögerungsstreifen für die Abfahrt in Richtung Weinheim. Am Ende des Verzögerungsstreifens versuchte er daher noch knapp über die Sperrfläche abzubiegen, kollidierte aber dabei mit dem Fahrbahnteiler. An seinem Volvo entstand ein Sachschaden von etwa 15 000 Euro. Am Fahrbahnteiler entstand ein Sachschaden von etwa 10 000 Euro. ots

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 05.06.2020