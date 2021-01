Autofahrt eines 13-Jährigen endete auf der Polizeistation

Darmstadt-Dieburg.Die Spritztour eines 13-Jährigen, der mit einem Citroen in der Nacht zum Freitag (29.1.) in der Reinheimer Innenstadt unterwegs war, endete schließlich auf der Polizeistation in Ober-Ramstadt. Gegen 2.15 Uhr hatte der Fahrer die Aufmerksamkeit der Beamten "Am Schwimmbad" auf sich gezogen. Die Ordnungshüter stoppten daraufhin die rasante Fahrt und kontrollierten den Wagenlenker. Der junge Fahrer konnte den Beamten auf Verlangen keinen Führerschein vorzeigen. Der Grund dafür war schnell gefunden, denn am Steuer des Citroens saß ein 13-Jähriger. Offenbar hatte er die

Fahrzeugschlüssel seiner Eltern entwendet, um sein Fahrkönnen zu testen. Glücklicherweise kam es im Rahmen der Spritztour zu keinen Verletzungen oder Beschädigungen. Unter anderem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren sein. Im Anschluss wurde der 13-Jährige in die Obhut seiner Erziehungsberechtigten übergeben.

