B 3-Erneuerung in Zwingenberg geht in die dritte Runde

Zwingenberg.Die Bundesstraße 3 in Zwingenberg bleibt voll gesperrt, die circa acht Millionen Euro teure Erneuerung der Hauptverkehrsachse liegt jedoch im Zeitplan: Während am zweiten Abschnitt zwischen Katholischer Kirche und Arresthausgasse noch Restarbeiten erledigt werden, haben die Bagger der Baufirma nun zwischen Arresthausgasse und Neugasse (Bild) damit begonnen, die alte Asphaltschicht aufzureißen. An dem 160 Meter langen Abschnitt soll bis Mitte Mai gearbeitet werden. Insgesamt 21 Monate sollen die Bauarbeiten auf der 920 Meter langen Strecke zwischen dem Kreisverkehrsplatz im Süden und dem Abzweig Alsbacher Straße im Norden dauern. Im April 2021 soll es dann „Freie Fahrt!“ heißen. / mik

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 05.03.2020