B 44 bei Lampertheim wird wieder zum Nadelöhr

Metropolregion. Die Autobahnabfahrt Mannheim-Sandhofen an der A 6 wird ab Samstag voraussichtlich für die nächsten drei Wochen erneut zum Nadelöhr. Grund ist der zweite Teil der Sanierungsarbeiten an der Bundesstraße 44 zwischen Lampertheim und Mannheim, die unter der Autobahn verläuft.

Abermals muss deshalb jeweils eine Fahrbahn pro Fahrtrichtung wegfallen. Außerdem werden - je nach Bauphase - Ab- und Auffahrten der Autobahn gesperrt.

Bereits beim ersten Teil der Bundesstraßen-Sanierung Mitte Mai hatte es lange Staus gegeben. Nicht zuletzt wegen einer anderen Baustelle in Mannheim-Sandhofen hatten Verkehrsteilnehmer mehrere Stunden Wartezeiten in Kauf nehmen müssen. Nachdem das Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe in Absprache mit der Stadt Mannheim die Verkehrsführung nachgebessert hatte, hatte sich die Lage deutlich entspannt. Auch wurden mehr Personal und Maschinen an die Baustelle beordert, um die Bauzeit zu verkürzen.

Eine Fahrbahn pro Richtung

Dass es auch diesmal zu Staus kommen werde, darüber machen sich die Verantwortlichen keine Illusionen. Gleichwohl wolle man versuchen, die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten. Allerdings seien - vor allem aus Sicherheitsgründen für Verkehrsteilnehmer und Mitarbeiter an der Baustelle - Sperrungen von Abfahrten und die Reduzierung auf eine Fahrbahn pro Spur unerlässlich, sagt der Projektleiter der A 6-Baustelle, Gerd Kemmer. (bjz)

