B 47 bei Lorsch an zwei Wochenenden voll gesperrt

Bergstraße.Einen Ausflug an den Rhein zu planen, ist an den beiden kommenden Wochenenden nicht die allerbeste Idee. Nicht nur, dass die Wettervorhersagen wenig Hoffnung auf Ausflugswetter machen. Vielmehr wäre eine Autofahrt Richtung Worms mit Umwegen verbunden. Denn sowohl vom 3. bis zum 6. Mai als auch vom 10. bis zum 13. Mai muss die Bundesstraße 47 bei Lorsch in Richtung Westen voll gesperrt werden.

