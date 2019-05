B 47 nach Worms wieder gesperrt

Bergstraße.Nach der Sperrung am vergangenen Wochenende ist die B 47 in Richtung Worms auch an diesem Wochenende bei Lorsch noch einmal gesperrt. Die Sanierung der Fahrbahn kann nur unter Vollsperrung vorgenommen werden.

Betroffen ist der Abschnitt zwischen der Anschlussstelle der A 67 bei Lorsch sowie der Anschlussstelle Lorsch-West. Die Sperrung beginnt heute Abend gegen 19 Uhr und dauert bis Montag (13. Mai), 5 Uhr morgens. Die Umleitung aus Richtung Bensheim ist über die Anschlussstelle Stubenwald ausgeschildert. Von dort geht es über die Bensheimer Straße durch Lorsch bis zur Anschlussstelle Lorsch-West, wo man wieder auf die Bundesstraße auffahren kann. Von der A 67 kommend wird der Verkehr zunächst Richtung Bensheim geleitet, um über die Anschlussstelle Stubenwald und durch Lorsch Richtung Worms zu gelangen.

Die Bauarbeiten auf der B 47 in Fahrtrichtung Worms dauern nach Mitteilung von Hessen Mobil insgesamt noch bis voraussichtlich bis Ende Mai an. Die Kosten der aktuellen Bauarbeiten belaufen sich auf rund 1,9 Millionen Euro.

