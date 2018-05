Anzeige

Reichenbach.Kalle gibt am Anfang ziemlich Gas. Er rennt hin und her, springt zwischendurch in den Bach und hantiert mit einem riesigen Stock herum. Irgendwann ist Kalle platt – Frauchen beschließt, Kalle in den Stand-by-Modus zu versetzen und bindet den Hund an einem Holzgatter am Fuße des Felsenmeeres fest. Kalle hat aus seiner Ruhezone heraus die beste Aussicht auf die große Gruppe der Sportler, die sich zum Finale der 2018er Auflage des BA-Fitcamps mit Mareike und Siggi Spaleck am Dienstagabend versammelt. Bei angenehmen frühsommerlichen Temperaturen ist den Fitcampern im Schatten des Felsberges die Lust an der sportlichen Betätigung anzumerken. Zuschauen an der Seite von Kalle ist aber auch ganz schön.

Dass Training mit den Spalecks kein Ausflug auf den Ponyhof ist, ist bekannt. Das ist auch diesmal so, obwohl Mareike und Siggi wegen kurzfristiger Terminänderungen nicht selbst aufschlagen können am Felsenmeer. Patrick und Paul vertreten ihre Chefs als Vorturner und Einpeitscher erstklassig. Vor allem entgeht dem Duo, das zeichnet gute Trainer ja bekanntlich aus, nichts. Wenn die Truppe mal kollektiv einen Gang runterschalten und sich eine kurze Auszeit nehmen will, schreiten Patrick und Paul ein. „Nicht aufhören, immer schön in Bewegung bleiben“, feuert Patrick mit lauter Stimme die Felsenmeer-Crew an.

Selbstverständlich kann jeder Sportler das Tempo wählen, das seinem Fitnessstand entspricht. Aber auf dem Fitcamp steht nicht nur eine Stunde intensive Bewegung drauf, sondern im Fitcamp ist auch eine Stunde intensive Bewegung drin. Drei Trinkpausen á 20 Sekunden sind gestattet und werden von Paul und Patrick per Stoppuhr exakt überwacht.