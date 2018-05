Anzeige

Bergstraße.Spaß und viel Bewegung stehen beim heutigen BA-Fitcamp im Lorscher Birkengarten an. Ab 19 Uhr können dort Sportbegeisterte unter Anleitung der beiden Trainer Mareike und Siggi Spaleck und ihres Teams mit verschiedenen Kraft- und Konditionsübungen etwas für ihre Fitness tun – und das alles unter freiem Himmel. Die Einheit dauert eine Stunde und besteht aus Teamspielen, Zirkeltraining, Cool-Down und Dehnen.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt. Die Teilnahme an der sportlichen Aktivität erfolgt auf eigenes Risiko. Ein weiteres BA-Fitcamp findet am Dienstag, 8. Mai, am Felsenmeer in Reichenbach statt. Beginn ist wieder um 19 Uhr.

Beim Fitcamp gibt es in diesem Jahr auch etwas zu gewinnen: Verlost werden die Bücher, „Sweet Dreams – Rezepte für süße Gerichte und Snacks“ und „Dein Rezeptbuch“ von Mareike und Siggi Spaleck sowie Mareike Spalecks DVD „Krafttraining für Frauen“. Zur Teilnahme an dem Gewinnspiel genügt eine einfache E-Mail mit dem Stichwort „Fitcamp“ an ba-redaktion@bergstraesser-anzeiger.de mit Name, vollständiger Adresse, Telefonnummer und Angabe des gewünschten Gewinns. Einsendeschluss ist der 8. Mai. / kbw