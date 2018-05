Anzeige

Bergstraße.Nach dem Bensheimer Stadtpark und dem „Speck-weg-Eck“ in Rodau war diesmal der sonnige Birkengarten in Lorsch Schauplatz des dritten BA-Fitcamps. Schon morgen (Dienstag) Abend, 19 Uhr, folgt das Finale am Felsenmeer.

Beim BA-Fitcamp gibt es auch etwas zu gewinnen: Verlost werden die Bücher, „Sweet Dreams – Rezepte für süße Gerichte und Snacks“ und „Dein Rezeptbuch“ von Mareike und Siggi Spaleck sowie Mareike Spalecks DVD „Krafttraining für Frauen“. Zur Teilnahme genügt eine E-Mail mit dem Stichwort „Fitcamp“ an ba-redaktion@bergstraesser-anzeiger.de mit Name, vollständiger Adresse, Telefonnummer und Angabe des gewünschten Gewinns. Einsendeschluss dafür ist morgen (Dienstag). tn/Bild: Neu

Info: Fotostrecke zum BA-Fitcamp: www.bergstraesser-anzeiger.de