„BA Natürlich“ auf neuen Wegen

Was Natron, das „weiße Wundermittel“ alles kann und wofür es im Alltag Verwendung findet, darüber fand noch ehe die Corona-Pandemie zur vorübergehenden Schließung des Naturschutzzentrums Bergstraße (NZB) führte, ein Kurs von Mitarbeiterin Beate Löffelholz statt. Natron kommt schließlich nicht nur in einigen Kochkäse-Rezepten am heimischen Herd zum Einsatz, sondern unter anderem auch bei der Herstellung von Zahnpasta und Deocreme.

Und um ein Hexenwerk handelt es sich dabei beileibe nicht. Auf der Rückseite der handelsüblichen Zahncremetube stehen beispielsweise eine Reihe von unbekannten Inhaltsstoffen wie etwa Natriumlaurylsulfat, ein Tensid. Es wird unter anderem in Durchgels, Spülmitteln und eben auch Zahnpasten beigemischt. Aber, so erfuhren die Kursteilnehmer, es geht eben auch anders. Zahncreme lässt sich leicht aus wenigen Zutaten herstellen, und zwar solchen die essbar sind.

Das Rezept

Und dazu braucht man folgende Zutaten:

4 Teelöffel Kokosöl,

2 Teelöffel Natronpulver und ein kleines Schraubdeckelglas.

Am leichtesten lassen sich Öl und Natron mit einer kleinen Gabel vermischen –wofür es ein wenig Geduld braucht. Eine Alternative ist es, das Kokosöl zu erwärmen, um es weicher zu machen. Je nach Lust und Laune kann man einen halben Teelöffel getrocknete und im Mörser zerkleinerte Pfefferminze oder Salbei dazu geben. Am Ende kommt die Zahncreme in ein Glas mit Schraubdeckel und wird mit einem kleinen Spatel auf die Zahnbürste aufgetragen.

Natron kann aber noch mehr: Deshalb stellt Beate Löffelholz den Zeitungslesern die Kokosöl-Deocreme vor, bei der Natron – antibakteriell und geruchsbindend – ebenfalls Verwendung findet. Das Kokosöl ist hautschonend und schützt vor Keimen und Pilzen.

Das Rezept:

3 Teelöffel Kokosöl

2 Teelöffel Natron

2 Teelöffel Speisestärke

Natron und Speisestärke werden zuerst vermischt, anschließend kommt das Kokosöl dazu. Auch hier ist wieder Geduld gefragt, bis eine cremige Paste entsteht – und es gibt die Möglichkeit, das selbst hergestellte Deo mit fünf bis zehn Tropfen ätherischen Ölen zu variieren, ehe es ins Gläschen mit Schraubdeckelverschluss kommt. Sparsam ist das Deo obendrein. Eine erbsengroße Menge soll ausreichen.

Wem das Deo nicht stark genug ist, kann die Natronmenge einfach erhöhen. Die NZB-Mitarbeiterin informiert weiter darüber, dass Kokosöl bei warmen Temperaturen eventuell zu flüssig werden kann. Dann heißt es ab mit der Creme in den Kühlschrank – oder alternativ Sheabutter als Cremegrundlage verwenden.

Was Beate Löffelholz ganz wichtig ist: Das selbst hergestellte Deo verhindert nicht die für unseren Körper so wichtige Schweißbildung (frischer Schweiß müffelt nicht). Bakterien sind vielmehr die Übeltäter. Und genau da kommen Natron und Kokosöl ins Spiel, die unangenehme Gerüche verhindern und die Vermehrung der Bakterien reduzieren.

Wer dennoch nicht mit der Textur zufrieden ist, kann sich gern per E-Mail an die Adresse info@naturschutzzentrum-bergstrasse.de wenden. gs