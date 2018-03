Anzeige

So oder so: Seit Jahren lockt das Frühlingsfest Hunderte Besucher an und ist aus der Reihe BA-Natürliche nicht mehr wegzudenken.

Lindmayer: Stimmt. Für uns ist das Fest jedes Jahr der Opener, der Start in die Saison. Ich bin froh, dass ich in diesen Breitengraden lebe und alle Jahreszeiten erleben kann. Zuletzt hatten wir eine junge Frau aus Indien im Naturschutzzentrum zu Gast – die kennt aus ihrer Heimat nur den Sommer. Um zu regenerieren, hat der Winter gutgetan, jetzt geht’s mit Schwung ins Frühjahr.

Auf was können sich die Besucher am Sonntag freuen?

Lindmayer: Es wird wie immer viele kreative Aktionen geben. Ostern steht ja vor der Tür. Deswegen färben wir Eier oder basteln Osterhasen aus Holz, bei denen alle Glieder beweglich sind. Wer will, kann auch Kränze aus Reisig herstellen. Wir machen wieder vieles mit Materialien direkt aus der Natur. Außerdem servieren wir frischen Bärlauch-Aufstrich, Annette Modl-Chalwatzis referiert dazu über Wildkräuter. Für Hartgesottene stellen wir auch draußen Pausentische auf, das Lagerfeuer wird brennen und wärmen, es gibt Stockbrot.

Werden Tiere zu sehen sein?

Lindmayer: Ja, wir haben Amphibien da: Springfrösche und Molche zum Beispiel. Toll ist auch zu sehen, wie sich die Knoblauchkröte rückwärts verbuddelt. Vielleicht bekommen wir auch Falken und andere Zugvögel, die schon zurück sind, zu Gesicht. Außerdem haben wir einen Designer von Permakultur-Gärten dabei. Er erklärt den Besuchern, wie sie einen Garten anlegen, mit dem sie später weniger Arbeit haben und mehr ernten können. Ganz spannende Sache.

Danach stehen drei weitere Termine im Natürlich-Kalender. Auf welchen freuen Sie sich selbst am meisten?

Lindmayer: Gerade ist es das Frühlingsfest. Wir haben so viele Veranstaltungen das ganze Jahr über, dass ich mich quasi von einem Highlight im Kalender zum nächsten bewege.

Neu ist das Eiszeitfest.

Lindmayer: Wenn ich bei Kindern Begeisterung auslösen will, gehe ich mit ihnen in die Eiszeitecke bei uns im Naturschutzzentrum. Da werden sie sofort aktiv, wollen anfassen und stellen viele Fragen. Ich habe das Gefühl, da bildet sich langsam ein Schwerpunkt heraus – und deswegen muss das Fest in diesem Jahr einfach dazugehören. Wenn ich so drüber nachdenke, könnte das schon der Höhepunkt der Reihe in diesem Jahr sein.

Auch schon ein alter Bekannter – wenn auch noch nicht ganz so lange dabei wie das Frühlingsfest – ist das Lichterfest zum Abschluss des Jahres im November. Unverzichtbar?

Lindmayer: Absolut! Wir bekommen so viele positive Rückmeldungen von Teilnehmern beim Lichterfest: Die Stimmung ist so schön, viele freuen sich auf die Feuerburg, andere können mit den unzähligen Kerzenlichtern auf unserem Gelände super ausspannen.

Steht das Programm im Detail schon fest?

Lindmayer: Nein, wir arbeiten noch daran. Es ist ja noch eine ganze Weile hin bis November.

Gilt das auch für die vierte Veranstaltung, den Klimabrunch, der im April stattfindet?

Lindmayer: Wir wollen gemeinsam mit Eltern und Kindern mit Zutaten direkt aus der Natur kochen. Das bieten wir schon seit einiger Zeit bei den Ferienspielen an – und es wird sehr gut nachgefragt. Hinterher löchern uns die Eltern immer wegen der Rezepte, also können die jetzt beim Klimabrunch mal selbst mitkochen. Gleichzeitig – und das ist ja immer unser Anspruch – wollen wir vermitteln, besser auf regionale, saisonale und hochwertige Lebensmittel zu setzen.

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 23.03.2018