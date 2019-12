Baby-Bilder bis Montag einsenden

Bergstraße.Das Jahresende naht mit großen Schritten, die Rückblicke auf das Jahr 2019 flimmern schon in vielen Fernseh-Programmen über die Bildschirme. So manches Ereignis hat das zu Ende gehende Jahr unvergesslich gemacht, für viele junge Eltern war das ganz sicher die Geburt ihres Kindes. Diese Freude können Eltern, Großeltern und Paten nun mit allen Freunden und Bekannten teilen: Am Montag, 30. Dezember, erscheint im Bergsträßer Anzeiger die Sonderbeilage „Babys 2019“ mit Bildern von Neugeborenen aus diesem Jahr und setzt damit einen positiven Schlussakkord unter das Jahr 2019.

Zahlreiche bezaubernde Bilder sind bereits in der Redaktion eingegangen. Die Mädchen und Jungen, die im Jahr 2019 zur Welt kamen, werden in der Beilage auf 28 Seiten gezeigt. Die Veröffentlichung ist für die Einsender völlig kostenlos. Jetzt wird der Endspurt eingeläutet: Einsendeschluss für Bilder ist am Montag, 16. Dezember. Das Einsenden geht am einfachsten auf der Website des Bergsträßer Anzeigers unter www.bergstraesser-anzeiger.de.

Das Babybild kann aber auch gesondert per E-Mail an die Adresse ba-baby@bergstraesser-anzeiger.de geschickt werden. Bitte in allen Fällen Vorname, Name und Geburtsdatum des Kindes angeben. Für Rückfragen sind die Kontaktdaten der Eltern hilfreich (werden nicht veröffentlicht). red

