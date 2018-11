Baby-Fotos bis 14. Dezember einsenden

Bergstraße.Großer Auftritt für die Allerkleinsten: Auch in diesem Jahr wird es wieder eine Sonderbeilage mit Bilder der Neugeborenen des Jahres 2018 im Bergsträßer Anzeiger geben. Die „Babys 2018“ setzen einen positiven Schlussakkord unter zwölf ereignisreiche Monate. Die Sonderbeilage erscheint zum Jahresende im BA.

Bezaubernde Bilder

Auf 42 Seiten werden neben den vielen bezaubernden Bildern eines ganz besonderen Jahrgangs interessante Artikel rund um die Themen Schwangerschaft, Geburt und Kinderbetreuung erscheinen. Und das Beste: Die Teilnahme ist für die Einsender vollkommen kostenlos und geht ganz einfach. Die Baby-Bilder können per E-Mail (als jpg-Datei) an die Redaktion gesandt werden: ba-baby@bergstraesser-anzeiger.de.

Bitte unbedingt Vorname, Name und Geburtsdatum des Kindes angeben. Für Rückfragen sind die Kontaktdaten der Eltern hilfreich, die nicht veröffentlicht werden. Einsendeschluss ist am Freitag, 14. Dezember. Gemeinsam mit dem Sponsor der Mitmach-Aktion, der Sparkasse Bensheim, wird der Bergsträßer Anzeiger auch in diesem Jahr wieder ein soziales Projekt in der Region auswählen, das finanziell unterstützt wird. Wer es ist, wird erst am Jahresende verraten. red

Info: Weitere Informationen zur Aktion „Babys 2018“ gibt es im Internet unter www.bergstraesser-anzeiger.de/babys.

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 26.11.2018