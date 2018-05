„Bach und Bike“ bei Traumwetter

Anzeige

Wolfgang Portugall zeigte sich bei seinem Auftritt in der evangelischen Kirche Hähnlein wieder einmal als Garant für Repertoire-Entdeckungen. Wunderbar eingängig die schlichten Miniaturen von Hieronymus Praetorius („Veni creator spiritus“) und Johann Pachelbel (Fantasia in g), überaus klangprächtig die dreiteilige Choralbearbeitung „Komm, Heiliger Geist, Herre Gott“ des Händel-Lehrers Friedrich Wilhelm Zachow, bestens orgelgerecht Präludium und Fuge Cis-Dur BWV 848 aus dem ersten Band des „Wohltemperierten Klaviers“, unwiderstehlich spielfreudig die frühe einsätzige „Sonata per organo“ des legendären Opernmeisters Vincenzo Bellini: Diese Auswahl konnte kaum überraschender und vergnüglicher ausfallen.

Wie gut Bachs beliebte Orgel-Triosonate G-Dur BWV 530 im alternativen Gewand von Blockflöte und Orgel klingt, machten Monika Hölzle-Wiesen und Konja Voll bei ihrem sehr inspiriert und harmonisch wirkenden Duokonzert in der Auerbacher Bergkirche erlebbar. Herausragend intensiv geriet den beiden Musikern der farblich delikat ausbalancierte Siciliano-Mittelsatz. Der melodische Verzierungsreichtum von Telemanns viersätziger g-moll-Sonate TWV 41:g3 kam auf der hierfür gewählten Sopranino-Blockflöte wahrhaft filigran zur Geltung. Zequinha de Abreus Latin-Reißer „Tico-tico“ (1917) erntete als Überraschungszugabe besondere Begeisterung.

In Vertretung für den durch einen Bandscheibenvorfall verhinderten Kantorenkollegen Gregor Knop übernahm Konja Voll auch das Finale in der Bensheimer Michaelskirche. Umso mehr Respekt und Beifall verdiente sein grandios dargebotenes Raritätenprogramm mit dem farbensatten Konzertstück opus 52a (1955) des wohl allzu selten beachteten Belgiers Flor Peeters und der aus aparten kleinen Charakterportraits verschiedener Ordensschwestern bestehenden „Suite Carmélite“ (1960) des gewohnt spritzigen Franzosen Jean Francaix. Danach war das „Bach und Bike“-Publikum wie immer zum Grillen am Gemeindehaus eingeladen.

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 23.05.2018