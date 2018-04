Bachtage beginnen am Mai-Feiertag in Lindenfels

Anzeige

Den Auftakt der Bachtage bildet am morgigen Dienstag, 1. Mai, 19.30 Uhr, das Eröffnungskonzert „Bach und Italien“ in der Evangelischen Kirche Lindenfels mit dem renommierten Bensheimer Kirchenmusiker Wolfgang Portugall, der auch einen kurzen Einführungsvortrag halten wird.

Der Musik des deutschen Barockmeisters werden Werke verschiedener italienischer Komponisten gegenübergestellt. Darunter finden sich bekannte Namen wie Antonio Vivaldi und Girolamo Frescobaldi. Zu hören sind aber auch lohnende Stücke unbekannter Komponisten, die nicht so oft im Konzert erklingen und auf der historischen Lindenfelser Dreymann-Orgel mit ihren klangschönen Registern hervorragend zur Geltung kommen.

Am 6. Mai widmet sich Regionalkantor Gregor Knop im neunten Konzert seiner Aufführung des gesamten Bachschen Orgelwerks dem Thema Ostern. Insbesondere wird hier Musik zu hören sein, die inhaltlich und musikalisch ein „Aufsteigen“ darstellt.

Am 9. Mai wird es jazzig mit „Blue Note Bach“ in der Bensheimer Pfarrkirche St. Georg, wenn sich Barockmusik und Free Jazz, Kirche und Kneipe treffen. Im Rahmen des Maiway-Festivals sorgt der Ausrichter Showmaker Entertainment für eine spektakuläre Beleuchtung.

Am 13. Mai geht es von Aschbach im Odenwald aus nach Belgien. Das erste Konzert auf der Orgel in der katholischen Kirche Maria Hilf nach der Renovierung des Instruments widmet sich den Komponisten Jacques-Nicolas Lemmens, Flor Peeters und Joseph Callaerts, die die Orgeltradition Bachs in unserem Nachbarland fortführten.

Nach „Bach und Bike“ am 21. Mai findet das Abschlusskonzert der Bachtage am 27. Mai in der katholischen Kirche Erscheinung des Herrn in Heppenheim statt. Gemeinsam mit dem Kammerchor St. Georg werden Werke von Bach und Felix Mendelssohn-Bartholdy aufgeführt, die der Chor in einem Projekt mit der Partnerstadt Beaune erarbeitet hat. An der Orgel sitzt Anna Pikulska, eine mehrfach ausgezeichnete polnische Organistin, die an der Universität Mainz tätig ist. red

