Backsteine für das Krafttraining

Darmstadt.Vor dem Darmstädter Landesmuseum geht es drunter und drüber. Teller, Tassen und Schüsseln gehen zu Bruch, dafür fliegt die Hausfrau in hohem Bogen nach oben. In der Fotoserie von Anna und Bernhard Blume bleibt nichts an seinem Platz. Die 17 Schwarz-Weiß-Bilder, auf Banner gedruckt, erzählen vom Aufstand der Dinge und Menschen. Entstanden sind sie 1985/86, als die Zwillinge der Blumes schon groß waren – das Paar kannte also die traditionellen Rollenbilder der 60er Jahre.

„Trautes Heim“ nannten sie die Serie. So benennt auch Julia Reichelt, die Leiterin des Kunstforums der Darmstädter Uni, ihre neue Schau. Die sollte schon im April starten, im Rahmen der „Darmstädter Tage der Fotografie“. Aber dann kam Corona. Das Fotofestival wurde in den Herbst verschoben und ging just vor dem zweiten Lockdown zu Ende. Die Universität freilich bleibt bis Frühjahr 2021 geschlossen.

Damit verlor Reichelt ihre Ausstellungsräume für „Trautes Heim“. Doch sie kam auf die kluge Idee, alles im Außenbereich zu zeigen – die erste deutsche Fotoschau im Freien, die aktueller nicht sein könnte. Denn das traute Heim gilt als sichere Burg vor Corona & Co. Etwa 80 Werke von zehn renommierten oder jungen Künstlern sind über die Innenstadt verteilt. „Die Schau sieht jetzt anders aus, als sie ursprünglich geplant war“, sagt Reichelt. Die Fotos wurden wetterfest auf Banner oder Alu-Dibond-Platten gedruckt und stabil aufgestellt.

Eilige Passantinnen

Das hat immerhin bis zu 40 000 Euro mehr gekostet. Ein Gewinn ist die Schau aber allemal. Eilige Passantinnen und Passanten und selbst müßige Flaneure können der Kunst nicht ausweichen und müssen sie umkurven, manche interessiert, manche missbilligend. Für Kunstfans ist die Open-Air-Schau derzeit ein beliebtes Ziel. Wenn sie schon nicht ins Museum können, kommt die Kunst eben zu ihnen.

Mit sicherem Gespür hat Reichelt auf dem Friedensplatz vier hohe Kuben versetzt aufgestellt, die Erwin Wurm, Iiu Susiraja, Pixy Liao und Alexey Shlyk mit je vier Bildern bespielen. Die Finnin Iiu Susiaraja ist eine geniale Selbstdarstellerin, bei ihr spielen Alltagsobjekte absurde Rollen. „Garden party is over“ heißt ein Bild – folglich rollt Susiraja mit dem Rasenmäher über zwei Tassen, und im Kerzenleuchter stecken rote Lippenstifte.

Während Erwin Wurm, der Komiker unter den Künstlern, mit Bananen, Möbeln und Handtaschen seinen Körper verändert, erinnert Alexej Shlyk an den Erfindungsreichtum seiner Heimat in Belarus. Dort werden aus Backstein massive Hanteln fürs Krafttraining, und Vasen werden geklebt, bis sie tropfen.

Experimente mit Witz

Pixy Liao wiederum, die ihre Deutschland-Premiere hat, wie Shlyk, AdeY und Susiraja, thematisiert die Beziehung zu ihrem Freund und hängt ihn zum Trocknen auf, wie ein Hemd. Die Chinesin hat eine kindliche Lust am Experimentieren, lebt ihren Witz aus und trifft damit das Motto des Festivals „Skurrile Fluchten – Humor in der Fotografie“.

Info: www.tu-darmstadt.de/ kunstforum

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 01.12.2020