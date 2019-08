Bergstraße.Auch in diesem Jahr gab es schon wieder einige Unglücksfälle an Seen, die nicht zum Baden freigegeben sind – wie am vergangenen Wochenende am Niederwaldsee. Nicht ohne Grund mahnt die Bergaufsicht beim Regierungspräsidium (RP) Darmstadt eindringlich davor, in Baggerseen schwimmen zu gehen. Denn dieser Spaß kann für Badende in Bereichen, die nicht zur Freizeitnutzung freigegebenen sind,

...