Bäume benötigen ausreichend Grundwasser

Sofort-Programm des Landes Hessen zur Rettung des Waldes

Es liest sich auf den ersten Blick sehr gut, dass das Land Hessen bis zum Jahr 2023 insgesamt 200 Millionen Euro zur Beseitigung von Sturm- und Hitzeschäden im hessischen Wald zur Verfügung stellen und damit versuchen will, den Wald zu erhalten.

Damit könnte man – unter günstigen Umständen und sehr langfristig gesehen– in den bergigen Gegenden von Hessen vielleicht Wald in irgendeiner Form erhalten. Aber für die langfristige Erhaltung des Waldes in unserer hessischen Riedlandschaft wäre– in Anbetracht der aktuellen Klima-Katastrophe – meiner Ansicht nach eine andere Methode zur Rettung des Waldes effektiver.

Man sollte seitens der Landesregierung endlich einmal dafür sogen, dass der Grundwasser-Spiegel in den Waldbereichen im Ried ausreichend erhöht wird, und dass nicht weiterhin zu große Mengen an Grundwasser für die Trinkwasserversorgung von Städten wie zum Beispiel Wiesbaden und Frankfurt entnommen werden. Zumindest Gewerbebetriebe könnte man für deren gewerblichen Zwecke auch mit Brauchwasser versorgen, um Trinkwasser zu sparen. Dafür wäre allerdings der Aufbau eines entsprechenden Versorgungs-Netzes nötig. Zu einer solchen Versorgung von Gewerbegebieten mit Brauchwasser besteht im Grunde aber keine Alternative, wenn wir Grundwasser (Trinkwasser) sparen und unseren Riedwald durch höhere Grundwasserstände erhalten wollen.

Sehr widerstandsfähig

Bäume, die ausreichend mit Wasser versorgt werden, sind sehr widerstandsfähig und könnten wohl den meisten Krankheiten widerstehen. Sie werden beispielsweise weder durch Maikäfer noch durch Borkenkäfer geschädigt. Eine solche Krankheits-Resistenz der Bäume kann man aber mit diesen rein oberflächlich durchgeführten „Erhaltungs-Maßnahmen“ (wie etwa die Entfernung des von Krankheiten und Parasiten befallenen Holzes sowie die Anpflanzung von trockenresistenten Baumarten) nicht erreichen.

Denn auch diese neu angepflanzten Bäume werden künftig – entsprechend ihrer Baumart – auf genügend Wasser im Wurzelbereich angewiesen sein. Auf ausreichenden Regen in künftigen Jahren brauchen wir in Anbetracht der sich exponentiell verstärkenden Klima-Katastrophe nicht hoffen.

Außerdem werden frisch gepflanzte Jungbäumchen mehrere Jahrzehnte brauchen, bis aus ihnen große Bäume geworden sind. Anstatt einen Waldumbau durch trockenresistente Baumarten anzustreben, sollten wir besser versuchen, unseren noch vorhandenen Riedwald durch Grundwasseraufspiegelung zu retten.

Meine diesbezügliche Ansicht wurde jetzt durch ein Urteil des Verwaltungsgerichtes Darmstadt bestätigt. Auf die Klage des BUND gegen das Land Hessen hin hat das VG Darmstadt nämlich entschieden, dass die Landesregierung zumindest in bestimmten Naturschutzgebieten (FFH-Gebiete und Vogelschutzgebiete) sogar dazu verpflichtet ist, den Grundwasserspiegel dauerhaft auf ein für Bäume ausreichendes Niveau anheben zu lassen. Was aber in Bezug auf Ansprüche der Bäume in diesen speziellen Naturschutzgebieten nötig ist, um sie am Leben zu erhalten, das trifft natürlich auch für die Bäume außerhalb dieser Schutzgebiete zu. Auch diese Bäume benötigen ausreichend Grundwasser, um überleben zu können. Die 200 Millionen Euro sollten deshalb (zumindest teilweise) auch für die Aufspiegelung des Grundwassers im Ried verwendet werden,

Willy Helm

Bensheim

