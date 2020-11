Bahn plant ohne den geforderten langen Tunnel

Am Freitagnachmittag hat die Bahn die Karten zu der von ihr geplanten Streckenführung der ICE-Neubaustrecke durch den Kreis Bergstraße auf den Tisch gelegt. Demnach sollen die Gleise zwar von Darmstadt bis hinter Lorsch wie in der von den Bergsträßer Akteuren geforderten Konsenstrasse parallel zur A 67 verlaufen. Den in diesem Modell zwingend zugehörigen langen bergmännischen Tunnel von

...