Bald hat der 2018er Wein seine Premiere

Bergstraße.Der Weinjahrgang 2018 soll ein ganz Besonderer sein, sagen die Bergsträßer Winzer. Was bei ihnen im Keller in den Fässern reift, wird beim „Bergsträßer Weintreff“ am 27. April (einem Samstag) erstmals vorgestellt.

Genuss plus Plaudern heißt es dann in Bensheim, wenn neben jungen, frischen und alltagstauglichen Weinen auch mancher reife und besondere Tropfen probiert werden kann.

Der Rosé liegt im Trend

Pink und populär: Der Rosé feiert ein Comeback. Zunehmend gilt die rosafarbene Weinart aus roten Trauben als mega-in. Nicht nur als leichter kühler Sommerwein, auch als Essensbegleiter macht er eine gute Figur. Manche Rosés werden auch als Blanc de Noirs oder Weißherbste bezeichnet. Und Bergsträßer Winzer haben einige gelungene Rosés zu bieten. Beim Weintreff 2019 können – neben den klassischen Weißen und Roten – die verschiedenen Spielarten der Bergsträßer Rosés probiert werden.

Mit dem Weintreff startet der „Bergsträßer Weinfrühling“ im kleinsten deutschen Weinanbaugebiet eine Fülle von Events mit Bergsträßer Wein. Weinbaubetriebe der Hessischen Bergstraße und der „Odenwälder Weininsel“ wollen zeigen, was sie unter „Wein machen“ verstehen und laden zu Hof- und Kellerfesten, zu kulinarischen Erlebnissen und zu Musik- und Kulturveranstaltungen.

Weinlagenwanderung

So lockt etwa am 1. Mai die Weinlagenwanderung jährlich rund Zehntausende Wanderer in die Weinberge zwischen Zwingenberg im Norden bis Heppenheim im Süden. Sonderzüge der Bahn ab Frankfurt und Mannheim sowie Shuttlebusse bringen die Wanderer an die Bergstraße - und von dort auch wieder sicher zurück zum Startpunkt.

Ergänzende Informationen zu Weintreff und Weinfrühling gibt es auch im Internet. red

Info: www.bergstraesser- weinfruehling.de

