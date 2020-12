Barrieren im täglichen Leben abbauen

Bergstraße.„Leider ist Behinderung oft noch ein Ausschlusskriterium“, bedauert Christian Dreiss, Geschäftsführer der Behindertenhilfe Bergstrasse gGmbH anlässlich des Internationalen Tages der Menschen mit Behinderung, der am heutigen Donnerstag (3.) begangen wird. Die Behindertenhilfe Bergstraße setzt sich seit 1971 für die gleichberechtigte Teilhabe der Menschen mit Beeinträchtigung an der Gesellschaft ein.

„Schon abgesenkte Borsteine, eine Rampe vor der Ladentür und die Information in Leichter Sprache oder Braille-Schrift können viele Barrieren im alltäglichen Leben abbauen und damit für mehr Gleichberechtigung sorgen“, sagt Dreiss.

Insbesondere im Verkehrssektor stießen Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen oder Ältere häufig auf unüberwindbare Hürden. So seien viele Züge, Schnell- und Straßenbahnen nur teilweise mit Rollator oder Rollstuhl befahrbar, nicht alle Bahnhöfe mit einem Lift ausgestattet und Bürgersteine nicht immer an den richtigen Stellen abgesenkt. „So sehr unsere Klientinnen und Klienten die Rollstuhlrampen in öffentlichen Verkehrsmitteln loben, so bemängeln sie im gleichen Zuge die hohen Bordsteinkanten, die eine Nutzung der Busse teilweise unmöglich machen“, nennt Eva Epple, Verwaltungsleiterin bei der Behindertenhilfe Bergstraße, ein gängiges Beispiel und resümiert: „Es findet zwar ein gesellschaftliches Umdenken statt. Dennoch bleibt in puncto Barrierefreiheit noch viel zu tun.“

In Deutschland leben laut Statistischem Bundesamt 7,9 Millionen schwerbehinderte Menschen. Auch im Kreis Bergstraße sind fast zehn Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner schwerbehindert. Als schwerbehindert gelten Personen, denen von den Versorgungsämtern ein Ausweis einen Grad der Behinderung von mindestens 50 Prozent ausgestellt wurde.

Drei Werkstätten in der Region

Die Behindertenhilfe Bergstrasse setzt sich seit fast 50 Jahren für die Inklusion, die Teilhabe und das Recht auf Selbstbestimmung der Menschen mit körperlichen, geistigen und seelischen Behinderungen im Kreis Bergstraße ein. In den Werkstätten an den drei Standorten in Bensheim, Lorsch und Fürth im Odenwald sowie auf Außen- und betriebsintegrierten Arbeitsplätzen über den Landkreis hinaus finden rund 650 Klientinnen und Klienten einen Arbeitsplatz. 240 Personen nutzen die vielfältigen Wohnangebote. Abgerundet wird das Leistungsspektrum der Behindertenhilfe Bergstraße durch den Bereich Kinder, Jugend und Familie mit individuellen Unterstützungs- und Betreuungsangeboten.

Die Behindertenhilfe Bergstraße sieht sich selbst als soziale Einrichtung, in der Begegnungsorte auf Augenhöhe geschaffen werden (zum Beispiel im Laden „IdeenReich“, in der Galerie „KunstReich“ oder im Rahmen von Festen und Ausstellungen) und wo Menschen mit und ohne Beeinträchtigung produktiv zusammenarbeiten – und zwar Tag für Tag, wie die Behindertenhilfe betont.

50-jähriges Bestehen in 2021

Im nächsten Jahr feiert die gemeinnützige GmbH ihr 50-jähriges Bestehen. „Unsere Klientinnen und Klienten integrieren sich gut in die Region, in Vereine und betriebsintegrierte Arbeitsumfelder. Aber sie werden von den allermeisten ihrer Mitmenschen im Kreis Bergstraße auch ohne Vorurteile wahr- und gleichberechtigt aufgenommen. Ihnen wollen wir am Welttag der Menschen mit Behinderung für ihre Akzeptanz und Offenheit danken“, teilt die Behindertenhilfe Bergstraße mit.

