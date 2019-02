BASF-Prozess: Chronologie des Grauens

Ludwigshafen/Frankenthal.Sekundengenau sind die Ereignisse des 17. Oktober 2016 im Abschlussbericht der Ermittlungsführer beim Polizeipräsidium Rheinpfalz in Ludwigshafen dokumentiert. Jetzt haben die beiden Kripobeamten vor dem Landgericht Frankenthal im Prozess um die BASF-Explosionskatastrophe ausgesagt.

Mehrere Explosionen

Die Kriminalhauptkommissarin schildert dezidiert den Ablauf des Unglücks, wie ihn die Behörden ermittelt haben. Es ist eine Chronologie des Grauens. Demnach muss der Angeklagte kurz vor 11.20 Uhr den verhängnisvollen Schnitt gesetzt haben. Denn um diese Uhrzeit zeigt eine der Überwachungskameras, wie sich der Arbeiter mit brennender Kleidung auf dem Boden wälzt, um die Flammen zu ersticken.

Einen ersten Notruf habe es bereits um 11.20 Uhr und 47 Sekunden aus dem Leitstand des Hafens gegeben. Um 11.24 Uhr und 11.26 Uhr kommen die ersten vier Feuerwehrautos an die Unglücksstelle und starten mit der Brandbekämpfung. Um 11.27 Uhr sei ein weißes Produkt aus einer Leitung geschossen und habe ein Feuerwehrauto regelrecht an eine andere Stelle katapultiert. Nur drei Sekunden danach habe es eine Durchzündung gegeben, heißt es in dem Bericht. Innerhalb einer Minute, so der Abschlussbericht der Ermittlungsführerin, habe es mehrere Explosionen gegeben.

Irrtümliche Annahme

Zunächst seien die Ermittler davon ausgegangen, dass ein Stoff beim Entladen eines Tankschiffs in das falsche Rohr gepumpt worden sei und deshalb die Explosionen ausgelöst habe. Dies berichten die Kriminalhauptkommissarin und ihr Vorgesetzter. Bei einem ersten Ortstermin am Tag nach der Katastrophe habe man zunächst einen sehr eingeschränkten Blick auf das Szenario gehabt. Die Feuerwehr habe einen dichten Schaumteppich gelegt, um das Entweichen von Gasen zu unterbinden. Eine erkennbare Struktur sei an der Unglücksstelle innerhalb des Rohrgrabens nicht mehr erkennbar gewesen. Man habe erst einmal rekonstruieren müssen, welches Rohr vor dem Unglück wo gelegen hat.

Gutachter hätten jedoch schnell untersucht, dass keines der drei zum Unglückszeitpunkt im Hafen vertäuten Schiffe für die Explosion verantwortlich gewesen sei.

Schnitt nach vier Tagen entdeckt

Am 21. Oktober, also vier Tage nach dem Unglück, hätten ein Kriminaltechniker und ein Werkstoffprüfer der BASF schließlich den etwa zehn Zentimeter großen Schnitt am falschen Rohr entdeckt, der die Katastrophe mutmaßlich ausgelöst hat.

Nicht mehr ermittelbar sei die Lage der Brandschutzdecken zum Unglückszeitpunkt gewesen. Man habe zwar Überreste des Materials gefunden, ob sie aber über den benachbarten Rohren gelegen hätten, sei nicht mehr feststellbar gewesen.

Der Tatort sei danach mit Kameras überwacht worden, damit an dieser Stelle nicht manipuliert werden konnte. Auch hätten Polizeibeamte den Zugang zum Bereich rund um die Uhr kontrolliert, so dass sich kein Unbefugter dort aufhalten konnte.

Im Bericht bilanzieren die Kriminalbeamten, dass eine Aneinanderreihung von Fehlentscheidungen des Angeklagten ursächlich für das Unglück gewesen sei. Diese hätten sich zu einer Kette von Ereignissen verselbstständigt. /ü

