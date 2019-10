Bastelspaß im Herbst: Drachen und Eulen

Gemütliche Stunden mit Popcorn vor der Leinwand gibts im Luxor-Kino in Bensheim. Morgen gibt es dort außerdem einen Herbstferienüberrschungsfilm für Kinder. Auch am kommenden Samstag gibt es dort einiges zu entdecken: Bei der Comic-Film- und Figurenbörse gibt es neben Figuren, Comics und Filmen auch die Chance auf ein Foto mit Kinderfilm-Helden wie Elsa und Olaf. Nähere Infos unter luxor-kino.de/bensheim.

Wer an verregneten Herbsttagen trotzdem in Badehose und Bikini planschen will, der ist im Basinus-Bad in Bensheim oder im Hallenbad in Einhausen an der richtigen Adresse: Hallenbad basinus-bad.de/; einhausen.de/freizeit-natur-reisen-kultur/sportstaetten/hallenbad.

Kletter-Fans kommen in der Kletterhalle Bensheim auf ihre Kosten: Nähere Infos gibt es unter: kletterhalle-bensheim.de.

Reiten, Ponys striegeln und pflegen können Jungen und Mädchen bei den Ferienkursen des Kinderreitsportzentrums in Bensheim: ulrike-mohr.de/schnuppertage-ferienkurse/.

Einblicke ins Schmiedehandwerk und die Möglichkeit, selbst kleinere Schmiedestücke herzustellen, gibt es am kommenden Wochenende (12. und 13. Oktober) im Kloster Lorsch: kloster-lorsch.de/museumspaedagogik/ferienprogramm/.

Alles rund ums Thema Drachen gibt es im Deutschen Drachenmuseum in Lindenfels zu entdecken. Das Museum hat in den Ferien zusätzliche Öffnungszeiten und momentan gibt es außerdem eine Ausstellung von kleinen Künstlern zum Thema Drachen. Nähere Infos unter: deutsches-drachenmuseum.de.

Morgen gibt es auch einen Ferientag im Museum in Heppenheim zum Thema „Leben auf einer mittelalterlichen Burg“. Mehr dazu unter: heppenheim.de/leben-in-heppenheim/museum/termine.

Modellbasteln können Jungen und Mädchen in Fürth in der Modellbahnwelt Odenwald. Das erste eigene Modellhäuschen gibts auch mit nach Hause. Nähere Informationen gibts unter: modellbahnwelt-odenwald.de/bastelveranstaltung.

Bei Schmuddelwetter mit der Bowlingkugel auf die Kegel zielen kann man im Bowlingcenter in Bensheim: bowlingcenter-bensheim.de.

Wer mit seinen Kindern lieber bei einer Planwagenfahrt oder Führung die Gegend erkunden will, wird beim Geschichtsverein Zwingenberg fündig. Infos unter: geschichtsverein-zwingenberg.de/termine-2019.

Tricks der großen Zauberer kennenlernen und als Clown die Leute zum Lachen bringen können Kinder beim Zirkusprojekt des Flüchtlingsnetzwerks Einhausen ab heute bis zum 11. Oktober. Infos gibt es unter: kirche-einhausen.de.

Knifflige Ratespiele, Minigolf und Lasertag gibt es im FunPark Bergstraße in Bensheim. Nähere Informationen gibt es unter: funpark-bergstrasse.de . ssr