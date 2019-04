Bauarbeiten ab heute in Hofheim

Hofheim.Am heutigen Montag, 1. April, beginnen die Bauarbeiten für den Umbau der Bahnübergänge in Hofheim (Bahnhofstraße, L 3411 sowie im verlängerten Bibliser Weg). Ab sofort ist dort deshalb mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen.

Die Arbeiten beginnen an beiden Stellen mit einer halbseitigen Straßensperrung. In den Osterferien vom 15. bis 26. April wird der Bahnübergang Bahnhofstraße L 3411 für den kompletten Durchgangsverkehr gesperrt. Die Umleitung wird ausgeschildert und erfolgt über Wehrzollhaus, B 47 Rosengarten, B 44 Bürstadt/Bobstadt und in die umgekehrte Richtung. Sobald der Bahnübergang Bahnhofstraße L 3411 nach den Osterferien wieder freigegeben wird, beginnt die Vollsperrung des Bahnübergangs am verlängerten Bibliser Weg. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 01.04.2019