Bauarbeiten an Brücke bei Lorsch

Bergstraße.Bei Lorsch überquert die Bundesstraße 460 zwischen Einhausen und Heppenheim die B 47, die Bensheim und Worms verbindet. An der Brücke der B 460 über die B 47 beginnen am Montag Bauarbeiten. Bis voraussichtlich Freitag (24.) wird der Beton an den Widerlagern der Brücke instandgesetzt. Hierfür werden im Bereich der Auffahrtsrampen auf die B 47 die Beschleunigungsstreifen verkürzt. Dazu muss die Auffahrt auf die B 47 mit Stoppschildern geregelt werden. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf der B 47 wird im Bereich der Baustelle auf Tempo 80 begrenzt. Die Kosten der Baumaßnahme belaufen sich auf rund 10 000 Euro. red

