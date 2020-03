Bauarbeiten auf der Main-Neckar-Strecke

Bergstraße.Dass es auf der Main-Neckar-Bahnstrecke entlang der Bergstraße zwischen Weinheim und Darmstadt teilweise völlig ruhig blieb und überhaupt keine Züge fuhren, hatte nichts mit der Corona-Pandemie zu tun – vielmehr sperrte die Deutsche Bahn den Streckenabschnitt aufgrund von Baumaßnahmen an mehreren Stellen und führte einen Schienenersatzverkehr mit Pendelbussen ein. Diese Einschränkungen wird es noch bis zum 7. April vor allem nachts und an den Wochenenden geben.

Von den Bussen werden unter anderem folgende Haltestellen bedient: „Linde“ in Zwingenberg, „Otto-Beck-Straße“ in Auerbach, Busbahnhof (Steig 1) in Bensheim und Busbahnhof in Heppenheim. Reisende sollten sich über die Apps der Bahn sowie der Verkehrsverbünde RMV und VRN oder online unter www.rmv.de, Rubrik „Aktuelles“, informieren. hs

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 23.03.2020