Bauarbeiten um Ostern

Um ihren Fahrgästen auch in Zukunft einen leistungsfähigen öffentlichen Nahverkehr anzubieten, erneuert Heag mobilo in den Osterferien vom 24. März an bis einschließlich 6. April die Straßenbahngleise am Darmstädter Hauptbahnhof an zwei Stellen.

Die Straßenbahnlinien 1 und 5 fahren in diesem Zeitraum eine Umleitung über die Bismarckstraße, am Zentralen Omnibusbahnhof ändern sich zudem die Abfahrtspunkte der Linie H sowie der Regionalbuslinien 40, 44, 45, 675 und 5513. Für Autofahrer ist die Durchfahrt Goebelstraße zwischen Morneweg- und Poststraße während der Bauarbeiten gesperrt.

Neue Schienen

Die Gleise am Hauptbahnhof werden südlich der Ausstiegshaltestelle der Linien 1, 2 und 5 sowie auf der Nordseite des Platzes der Deutschen Einheit erneuert. In beiden Abschnitten sind die Gleise zwischen 13 und 15 Jahre alt und durch die Kurvenlage und den dichten Takt stark abgenutzt. Damit das Metall in seiner Lage künftig länger stabil bleibt, wird zudem das Pflaster zwischen den Gleisen durch Asphalt beziehungsweise am Platz der Deutschen Einheit durch neue Pflastersteine ersetzt. Die Pflasterarbeiten dauern bis einschließlich 13. April.