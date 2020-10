Hessen.Der Hessische Bauernverband hat zur diesjährigen Apfelernte eine positive Bilanz gezogen. "Alles in allem können wir zufrieden sein", sagte der Sprecher des Verbandes, Bernd Weber. "Dank der Sonne haben die Äpfel eine gute Qualität und eine schöne Süße." In manchen Regionen hätte es allerdings etwas mehr Regen geben können, was sich in der Größe der Früchte und im Ertrag bemerkbar mache.

© Bergsträßer Anzeiger, Sonntag, 18.10.2020