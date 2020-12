Bauprojekte von Bensheim bis Abu Dhabi

Bergstraße.Die Firma Pfeifer Interplan Bauberatung gründeten Ute und Matthias Pfeifer Anfang 1989 als Zwei-Personen-Unternehmen in Darmstadt. Was mit Kleinprojekten wie Einfamilien- und Reihenhäusern in der Region, aber auch mit Architekturwettbewerben begann, entwickelte sich schnell weiter.

In den 90er Jahren kamen erste größere Aufträge hinzu, darunter das Bürogebäude des MDR in Leipzig mit einer Bausumme von über 100 Millionen D-Mark. Gleichzeitig realisierte das über die Jahre gewachsene Team auch in Bensheim ein erstes größeres Projekt – die Sparkasse in der Werner-von-Siemens Straße.

1993 wurde Pfeifer Institutsleiter in der Fakultät für Architektur Bauingenieurwesen und Städtebau an der Universität in Cottbus. Von da an unter dem Namen „Professor Pfeifer und Partner – Ingenieurbüro für Tragwerksplanung“ ging es mit wachsenden Bauaufgaben und Niederlassungen in Cottbus, Dresden und Berlin weiter.

Da Pfeifer als Universitätsprofessor tätig war, übernahm vorwiegend seine Ehefrau Ute die operative Führung der Büros. 1999 ging es für Pfeifer an die Universität Karlsruhe Fredericiana, die heute durch den Zusammenschluss der Universität mit dem Forschungszentrum Karlsruhe das sogenannte KIT – Karlsruher Institut für Technologie – bildet. Dort arbeitet er bis heute als Institutsleiter und zeitweise als Dekan in der Fakultät für Architektur.

Gleichzeitig wurde eine weitere Niederlassung in Karlsruhe gegründet. 2004 kaufte das Unternehmer-Paar ein weiteres Büro mitsamt zweitem Wohnsitz südlich von Freiburg. Dort ist Matthias Pfeifer auch als Prüfingenieur für Bautechnik niedergelassen.

Die Bauprojekte reichten bis dahin längst über die Grenzen Deutschlands hinaus: in mehrere Länder Europas, nach Japan, Madagaskar, Südamerika, in die Türkei, nach Saudi Arabien, Libyen, Oman, Irak und Iran sowie in die Vereinigten Arabischen Emirate, nach Abu Dhabi, wo die Pfeifers ebenfalls eine Niederlassung betreiben.

Sirona, Luxor und vieles mehr

Dabei kam dem Büro die ehrenamtliche Tätigkeit von Ute Pfeifer als Mitglied des Vorstandes des Euro-Mediterran-Arabischen Ländervereins (EMA) zugute.

Die Zentrale des Büros liegt weiterhin in Darmstadt, wo es die beiden bis heute alleinigen Inhaber und Geschäftsführer Ute und Matthias Pfeifer auch gegründet haben. Die Sitzungen der Geschäftsleitung finden oft in ihrem Haus in Bensheim, statt, wo das Ehepaar seit 25 Jahren lebt und wo Matthias Pfeifer auch das Alte Kurfürstliche Gymnasium (AKG) besucht hat. Beide erwachsenen Töchter leben mit ihren Familien ganz in der Nähe.

Das Büro mit inzwischen rund 100 Mitarbeitern hat namhafte Bauwerke wie das Deutsche Hygiene Museum in Dresden, das Filmmuseum und das Senckenbergmuseum in Frankfurt und viele Universitätsbauten in Darmstadt, Karlsruhe, Dortmund, Münster, Cottbus, Berlin, Dresden, Chemnitz, Frankfurt, Freiburg und Gießen realisiert. Außerdem waren sie am Bau diverser Stadien beteiligt und haben das Konzerthaus in Dortmund, das Opernhaus in Nürnberg, das Staatstheater in Darmstadt und den Kulturpalast in Dresden verwirklicht.

In Bensheim und im Kreis Bergstraße hat das Büro beispielsweise die alte Faktorei saniert sowie einen Erweiterungsbau des Kreiskrankenhauses, das Densply-Sirona Innovationszentrum mit mehreren weiteren Bauten und das Luxor realisiert. Weitere örtliche Projekte waren die Sanierung der Mittelbrücke und die Brücke an der Weststadthalle. ssr

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 17.12.2020