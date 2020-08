An Schloss Lichtenberg in Fischbachtal tut sich derzeit eine Menge: Wie Thomas Platte, Direktor des Landesbetriebs Bau und Immobilien Hessen (LBIH), und Kirsten Worms, Direktorin der Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten (VSG), informieren, ist die Instandsetzung des Bollwerks abgeschlossen. Ebenso verkündeten sie die Fertigstellung des ersten Bauabschnitts der Außenbeleuchtung der Gesamtanlage und erläuterten die anstehenden Arbeiten am Marstall von Schloss Lichtenberg.

Schwerpunkt der Arbeiten am Bollwerk, dem ab 1503 zu Verteidigungszwecken errichteten Turm unweit des Schlosses, war das oberste, offene Plattformgeschoss. Es hat einen neuen Belag aus Natursteinplatten mit darunterliegender Tonabdichtung erhalten. „Die Plattform wurde komplett neu konzipiert und mit modernen Stahleinbauten ausgestattet“, erklärt Thomas Platte.

Weitere Arbeiten waren die behutsame Sanierung der vorhandenen Ausstattungsdetails des Turmes und des Mauerwerkes. Die VSG hat zudem eine Schautafel mit bauhistorischen Informationen angebracht. Zusammen mit den bereits vor zwei Jahren aufgestellten Schautafeln am Schloss, erhalten Besucherinnen und Besucher jetzt einen informativen Überblick über Geschichte und Nutzung der beiden Bauwerke.

„Dank der neuen einladenden Plattform hat sich die Erlebbarkeit des Bollwerks mit seinem wunderbaren Ausblick auf Schloss Lichtenberg und in den Odenwald hinein für unsere Besucher wesentlich verbessert“, ergänzt Kirsten Worms. Insgesamt hat das Land Hessen rund 850 000 Euro in das Bollwerk investiert.

Neben der Ringmauer gehört der im 14. Jahrhundert aus Bruchstein erbaute Marstall in der Vorburg von Schloss Lichtenberg zu den ältesten komplett erhaltenen Gebäuden der Anlage. Er soll voraussichtlich ab Herbst dieses Jahres rundum saniert werden.

„Der Marstall besitzt einen in allen Details erhaltenen, mehrstöckigen spätmittelalterlichen Dachstuhl. Im Fokus der Sanierung steht, die ursprüngliche Bausubstanz so umfassend wie möglich zu erhalten“, so Platte.

Im Rahmen von Führungen soll das Gebäude später auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Nach heutigem Stand sollen in die Sanierung des Marstalls etwa zwei Millionen Euro investiert werden.

Insgesamt zehn Mastleuchten wurden bereits gesetzt, um die Hauptfassaden des Schlosses bei Dunkelheit in Szene zu setzen. Sabina Freienstein, die Leiterin der LBIH-Niederlassung Süd, kündigt die folgenden Maßnahmen an: „In weiteren Bauabschnitten geht es um die Beleuchtung der Gebäude der spätmittelalterlichen Vorburg, der weitläufigen Mauern in dem Gesamtkomplex und auch um die Beleuchtung des Bollwerks.“

Laut Thomas Platte wird das Beleuchtungskonzept „die eindrucksvolle Wirkung des Gebäudes in den Abend- und Nachtstunden“ hervorheben. Auch in Erwartung der auf das kommende Jahr verschobenen Feier zum 450-jährigen Bestehen des Schlosses freue man sich schon jetzt auf die Fertigstellung. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 25.08.2020