Beatrix von Storch kommt

Bergstraße.Bundespolitische Unterstützung erhält die Bergsträßer AfD, die für Sonntag (16.), 18 Uhr, zu einer Wahlkampfveranstaltung nach Bensheim-Auerbach in das Bürgerhaus Kronepark (Darmstädter Straße 166) einlädt. Als prominente Gäste erwartet werden unter anderem Beatrix von Storch und Albrecht Glaser.

Die beiden AfD-Bundestagsabgeordneten treten gemeinsam mit dem hessischen Spitzenkandidaten Rainer Rahn sowie dem Bergsträßer Kreisvorsitzenden und Direktkandidaten im Wahlkreis Bergstraße-Ost, Rolf Kahnt, auf.

Im Fraktionsvorstand

Die ehemalige Rechtsanwältin von Storch ist stellvertretende Landesvorsitzende in Berlin sowie Beisitzerin im AfD-Bundesvorstand. Sie war von 2014 bis 2017 bis zum Einzug in den Berliner Reichstag Europaabgeordnete. In Brüssel und Straßburg hat von Storch die aus ihrer Sicht „Fehlentwicklungen der Europäischen Union“ kritisiert. Heute ist sie eine von vier stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden im Bundestag. Darüber hinaus setzt sie sich als Sprecherin und Gründerin der „Zivilen Koalition“ bundesweit für mehr zivilgesellschaftliches Engagement ein.

Albrecht Glaser ist an der Bergstraße ein guter Bekannter. Häufig traten die miteinander befreundeten Glaser und Kahnt – beide langjährige, gleichberechtigte ehemalige hessische Landesvorsitzende der AfD – bei verschiedenen Veranstaltungen des Kreisverbandes auf. Glaser ist Volljurist und war zehn Jahre lang Bürgermeister in Baden-Württemberg, sodann sieben Jahre Erster Beigeordneter des Landeswohlfahrtsverbandes und danach weitere sieben Jahre Stadtkämmerer in Frankfurt. Im Jahr 2013 war Glaser Gründungsmitglied der AfD. Neben seiner Abgeordnetentätigkeit in Berlin ist er stellvertretender Bundessprecher und Vorsitzender der AfD-Bundesprogrammkommission.

Erstmals an der Bergstraße

Rainer Rahn, zweifacher Doktor der Medizin und Verfasser mehrerer Sachbücher, ist stellvertretender Landesvorsitzender der hessischen AfD und deren Spitzenkandidat für die Wahlen zum Hessischen Landtag am 28. Oktober. Seit 2006 ist er Mitglied der Stadtverordnetenversammlung in Frankfurt, seit 2016 dort Fraktionsvorsitzender der AfD. Rahn tritt an der Bergstraße zum ersten Mal auf.

Rolf Kahnt aus Bensheim ist Gründungsmitglied der Bergsträßer AfD und seit 2013 deren Vorsitzender.

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 10.09.2018