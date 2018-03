Beeindruckt von Begeisterung

Anzeige

Ebenso zählten dazu: eine späte Mahd nach der Heuernte, um noch blühende Inseln für Bienen und Schmetterlinge übrig zu lassen, das Stehenlassen der Samenstände von Stauden als Winterfutter für die Vögel und das Ausbringen von Totholzhaufen, um das Gelände rund um das NZB auch als Kinderstube holzbewohnender Insekten zu sichern.

Weiter gehörten zu dem unterstützten Projekt die systematische Bearbeitung einer wertvollen Schmetterlingssammlung aus den 1940er Jahren, ein Geschenk des Erben eines verstorbenen Schmetterlingsspezialisten an das NZB, die etliche Arten enthalte, die aktuell vom Aussterben bedroht seien – und schließlich auch das Aufstocken der kleinen NZB-Bibliothek mit Naturführern zu Wiesenblumen und -insekten als Informationsquelle für die Besucher.

„Wir wollen mit diesem Projekt rund um unser Naturschutzzentrum herum zeigen, wie man die Artenvielfalt an Wiesenblumen, Bienen und Schmetterlinge fördern kann. Diese Saat soll überall aufgehen – bei unseren Besuchern, in den Schulen und Kindergärten. Nicht als Strohfeuer, sondern auf Dauer angelegt“, umriss Veronika Lindmayer gegenüber Ursula Hammann die Intention des vielfältigen Projekts.

„Die Hessische Umweltlotterie kann über viele kleine solcher Projekte dazu beitragen, dass Naturschutz in der Fläche wirksam wird“, sagte Gerhard Eppler über den Mehrwert der wöchentlichen Vergabe jener je 5000 Euro durch „Genau“ für solche Initiativen und Maßnahmen.

Die Ausschüttung aus der Hessischen Umweltlotterie an ein Umwelt- oder Naturschutzprojekt sei nicht an Vorbedingungen gebunden, unterstrich Ursula Hammann in dem Gespräch, die sich seit ihrem Eintritt in den Hessischen Landtag 1995 auf Landesebene für die Gründung der Umweltlotterie engagiert hatte.

Naturschutzverbände, Vereine oder auch Schulklassen könnten ihr Projekt einfach online bei der Umweltlotterie registrieren und anschließend mit etwas Glück ebenfalls von dort finanzielle Unterstützung dafür erhalten. red

