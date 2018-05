Begeisternde Bienen-Bilder

Anzeige

Die acht Imkervereine, die im Starkenburger Imkerkreis zusammengeschlossen sind, wollen mit der Fotowanderausstellung am ersten Weltbienentag die Bedeutung der Bienen einmal mehr ins öffentliche Licht rücken. „Der Schutz der Bienen, Wildbienen, Hummeln und bestäubenden Insekten ist ein zentrales Anliegen. Wir wollen darauf aufmerksam machen und Mitbürger ermuntern, einen eigenen Beitrag zur Nachhaltigkeit zu leisten durch die Anlage von Wildblumenwiesen und durch Insektenhotels im eigenen Garten, als Förderer der Imkerei oder durch Reduktion von bienenschädlichen Mitteln. Es gibt viele gute Taten“, so Martin Weyrauch.

Warum ein Weltbienentag?

Die Bedeutung von Bienen als Bestäuber für Biodiversität und Ernährungssicherheit ist elementar für die Menschheit. Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hat den 20. Mai als World Bee Day (Weltbienentag) ausgerufen. Damit unterstreicht die Weltgemeinschaft auch die Erkenntnis über den Rückgang der weltweiten Bienenpopulation und den dringenden Schutz der Bienen. Diese Herausforderungen betreffen die ganze Welt, wenn auch mit unterschiedlicher Intensität. Dazu gehören: Bereitstellung einer nachhaltigen und ausreichenden Nahrungsmittelproduktion, Anpassung an den Klimawandel, Verringerung der natürlichen Ressourcen wie Ackerland und Wasserversorgung sowie starke Preisschwankungen bei landwirtschaftlichen Rohstoffen, betonen die Initiatoren.

400 Imker, 1700 Völker

Der Starkenburger Imkerkreis ist der Kreisverband Bergsträßer Imker und Bienenzüchter. Er vertritt acht Ortsvereine (Bensheim, Lautertal, Heppenheim, Hirschhorn, Weschnitztal, Fürth, Lindenfels, Lampertheim) mit circa 400 Imkern und etwa 1700 Bienenvölkern. Zudem gibt es zwei Züchtervereine mit Belegstellen für Königinnenzucht in Hirschhorn und am Salzkopf bei Kirschhausen. Die dortigen speziell ausgebildeten Bienenzüchter sorgen für die züchterische Reinerhaltung der in Deutschland stark verbreiteten Bienenrasse Carnica. Dies Rasse überzeugt besonders durch Sanftmut. Der Imkerkreis ist zudem Mitglied im Landesverband Hessischer Imker, der hessischen Dachorganisation im Deutschen Imkerbund. red

Info: www.starkenburger- imkerkreis.de

