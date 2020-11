Behälter mit radioaktivem Abfall in Zwischenlager Biblis abgestürzt

Biblis.Bei Arbeiten im Zwischenlager für Atomabfälle am früheren Kraftwerk Biblis ist ein Betonbehälter mit radioaktiven Müll abgestürzt. Der sichere Verschluss des radioaktiven Inventars sei gegeben, teilte die zuständige Gesellschaft für Zwischenlagerung BGZ mit. Eine Gefahr für Mensch und Umwelt habe nicht bestanden.

Im Zwischenlager würden bis zu drei solcher Betonbehälter übereinander gestapelt. Beim Anheben des obersten Behälters mit einem Gabelstapler sei dieser abgestürzt und beschädigt worden, erklärte die BGZ. Verletzt wurde niemand. Bis zur Klärung der Ursache dürften keine weiteren Behälter in dem betroffen Lager bewegt werden.

Das Kraftwerk Biblis ging 2011 vom Netz und wird seit 2017 zurückgebaut. Der radioaktive Müll wird bis zur Fertigstellung eines Endlagers in Zwischenlagern am Kraftwerk gesammelt. Zuletzt kamen hier Anfang November sechs Castoren mit radioaktiven Müll aus der britischen Aufbereitungsanlage Anlage Sellafield an.

