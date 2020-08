Bei der Polizei in Südhessen gibt es neue Führungskräfte

Südhessen.Neue Führungskräfte verstärken das Polizeipräsidium Südhessen. Neben der lange Zeit vakanten Position des Vizepräsidenten, die nun mit dem bisherigen Rektor der Hessischen Hochschule für Polizei und Verwaltung, Björn Gutzeit, neu besetzt wurde, übernimmt zudem der Leitende Kriminaldirektor Dieter Rein die Leitung der Abteilung Einsatz. Die unmittelbare Wahrnehmung dieses anspruchsvollen Amtes wurde erforderlich, weil der bisherige Leiter, Abteilungsdirektor Dirk Engelhard, in den Ruhestand versetzt wird. Dieter Rein war vor seinem Wechsel nach Darmstadt unter anderem als Abteilungsleiter beim Hessischen Landeskriminalamt im Einsatz. Ein weiterer Wechsel fand in der Leitung des Abteilungsstabes Einsatz statt. Die bisherige Leiterin Kathrin Rahn wechselte zur Hessischen Bereitschaftspolizei nach Wiesbaden und bekleidet dort das Amt der Vizepräsidentin. Seit Mitte Juli nimmt nun Polizeidirektor Manfred Burkart, vormals Leiter der Polizeidirektion Bergstraße und vorübergehend kommissarischer Leiter der Polizeidirektion Odenwald, die Leitung des Abteilungsstabes sowie die Abwesenheitsvertretung von Dieter Rein wahr. Zudem gab es auch bei der Kriminaldirektion einen Personalwechsel. Seit dem 1. Juli ist Kriminaloberrat Jens-Peter Thiemel neuer Leiter. Er war zuvor als Referent im Landespolizeipräsidium in Wiesbaden tätig. pol

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 21.08.2020