Bei der SPD Fragen zu Europa stellen

Bergstraße.Die Europäische Union ist für 512 Millionen Bürger der Garant für Frieden und Wohlstand. Wie aber funktioniert das politische Miteinander in der EU? Was sind die Sorgen und Hoffnungen, die wir mit der Europäischen Union verbinden? Der SPD-Bezirk Hessen-Süd hat sich zum Ziel gesetzt, sich darüber mit den Bürgern auszutauschen. Morgen (Mittwoch), 16.30 Uhr, macht die Tour „Lass mal reden, Europa.“ Station in Bensheim vor der Alten Faktorei (Hauptstraße 39). Mit dabei sein werden die SPD-Europakandidatin Vivien Costanzo und die Jusos Bergstraße. Alle Interessierten haben die Möglichkeit, ihre Fragen zu Europa loszuwerden und sich an Infowänden über die EU zu informieren. „Gleichzeitig gibt es verschiedene interaktive Austauschmöglichkeiten“, bei denen die Meinung der Bürger wichtig ist, wie es in der Einladung heißt. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 21.05.2019