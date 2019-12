Bei Freudenberg „nicht nur auf die Krise warten“

Bergsträßer Gymnasien

Unruhe und Profilverlust befürchtet

Statt in Lorsch einen Neubau hinzustellen, sollten besser die bisherigen „sehr guten gymnasialen Angebote“ ausgebaut werden. Dafür plädieren die Leiter von insgesamt sechs Schulen in einem gemeinsamen Brief an die Bürgermeister ...