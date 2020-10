Bei Schnakenjagd alle Extreme erlebt

Region.Als oberster Stechmückenjäger in Hessen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg wird Dirk Reichle sein erstes Dienstjahr wohl nie vergessen. „Wenn Sie nicht einmal 100 Tage im Amt sind, und dann kommt Corona – das ist schon ein harter Einstieg“, sagt der Wissenschaftliche Direktor der Organisation Kabs in Speyer. „Immerhin hat man die Verantwortung für 70 Beschäftigte – ist wirklich ein Start von 0 auf 200.“

Das Kabs-Einsatzgebiet reicht über drei Bundesländer: von Bingen (Rheinland-Pfalz) im Norden über Hessen bis zum Kaiserstuhl (Baden-Württemberg) im Süden. „Wir haben von März bis September keine einzige Fläche wegen Corona ausgelassen – obwohl die Bedingungen extrem erschwert waren“, sagt Reichle.

Mehr als 90 Kommunen dabei

Die Arbeit der Stechmückenjäger ist aufwendig. Am Boden kämpfen sie sich oft durchs Dickicht, aber viele Brutstätten können nur aus der Luft bekämpft werden. Vom Helikopter aus verteilt die Kabs dann den biologischen Wirkstoff Bti, der die Larven der Schnaken tötet. „Zum Glück hatte ich im Januar vorausplanend eine größere Menge Masken gekauft“, sagt der Mittfünfziger hinsichtlich der Einsätze im engen Hubschrauber. Desinfektionsmittel hätten Mitarbeiter zum Teil selbst angemischt.

Mehr als 90 Städte und Gemeinden entlang des Oberrheins haben sich länderübergreifend seit 1976 zur Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (Kabs) zusammengeschlossen. Die Menschen in der Region bezeichnen die kleinen Blutsauger biologisch nicht ganz treffend meist als Schnaken. Ältere erinnern sich an Zeiten, in denen es wegen der Plagegeister in und nahe der Rheinauen zu bestimmen Zeiten nur für Hartgesottene möglich war, sich im Freien aufzuhalten.

Heute reduziert der Einsatz des biologischen Wirkstoffs Bti – ein Mittel in Form von Eisgranulat und Suspensionen – nach jedem Hochwasser die Zahl der Stechmücken drastisch. Für den Gebrauch gibt es strenge Vorgaben der Behörden. So gilt für etliche Bereiche wie Vogelbrutgebiete ein Verbot. „In diesem Jahr waren die Rheinauen so frequentiert wie nie“, schildert Reichle. Wir haben viel Dank erhalten“, erzählt der Biologe, der bereits seit 30 Jahren bei der Kabs arbeitet, zuvor überwiegend als Regionalleiter in Hessen. Für die Zukunft rechnet Reichle in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Hessen mit einer Zunahme von Stechmücken aus Südeuropa, etwa der Tigermücke. Der Anteil invasiver Arten nehme zu. „Nicht zuletzt deswegen haben wir eine eigene Task Force Tigermücke gegründet“, sagt Reichle. (dpa)

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 26.10.2020