Beim ICE ist mit Barrierefreiheit Schluss

Weinheim.Bei der feierlichen Einweihung der neuen OEG-Haltestelle am Bahnhof Weinheim Ende Januar hob Weinheims Oberbürgermeister Manuel Just die barrierefreie Erreichbarkeit von Haupt- und Busbahnhof als eine wesentliche Verbesserung hervor. Was die Erreichbarkeit von Bussen und S-Bahnen angeht, ist das zweifellos richtig. Bei IC und ICE ist in Sachen Barrierefreiheit in Weinheim aber

...